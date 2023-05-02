Afyonkarahisar'da 4. Geleneksel Sultandağı Kiraz Çiçeği Foto Safari etkinliği yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 50 fotoğraf tutkunu, 4. Geleneksel Sultandağı Kiraz Çiçeği Foto Safari etkinliğinde bir araya geldi.

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde, Sultandağı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde ilçedeki çiçek açan kiraz bahçelerinde foto safari etkinliği düzenlendi.

Fotoğraf tutkunları, coğrafi işaret tescilli Sultandağı kirazının çiçeklenen bahçelerinde, mehter takımı ve halk oyunları ekibiyle karşılandı.

Klasik otomobiller, at arabası ve yöresel kıyafetli katılımcılardan en güzel kareleri çekmeye çalışan fotoğrafçılar, güzel görüntünün keyfini çıkardı.

-"Bu güzelliğin bir haftalık süreci var"

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, AA muhabirine, dördüncüsünü düzenledikleri etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden 50 fotoğraf tutkununun katıldığını söyledi.

Mevsimin en güzel zamanlarını yaşadıklarını aktaran Demirbilek, "Kirazın çiçek açtığı bu güzelliği beraber yaşıyoruz. Bu güzelliğin bir haftalık süreci var. Bütün bu güzelliği görmek isteyenleri bekliyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Afyonkarahisar'ın çok büyük bir zenginliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Sultandağı'nın doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Tanır, "Biz aslında fotoğraf tutkunlarına bir fırsat sunmuş oluyoruz. Afyonkarahisar'ın bu güzelliklerinin tanıtılmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Fotoğraf tutkunlarından Melek Deniz de katıldıkları foto safarinin keyifli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Zaten kiraz çiçeklerinin beyazlığı bizi büyülüyor. İnanılmaz bir etki bırakıyor. İnanılmaz eğlenceli bir atmosfer var. Herkes burada keyifle fotoğraf çekiyor." diye konuştu.

Fotoğraf tutkunlarından Meryem Akkurt da Sultandağı'nın çiçek açan kiraz bahçelerinde yürümenin tarif edilemez bir duygu olduğunu kaydetti.





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