Afyonkarahisar'da bir kişi su kuyusunda ölü bulundu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir kişi su kuyusunda ölü bulundu.

İddiaya göre, Yeşilçiftlik beldesinde yaşayan kalp ve tansiyon hastası Abdilkadir Gümüş (65) sabah saatlerinde evden ayrıldı.

Evde Gümüş'ü göremeyen eşi, telefonla ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

Polise bilgi verildiği sırada Abdilkadir Gümüş'ün Stadyum Caddesi'ndeki bir su kuyusunda cesedinin bulunduğu ihbarı geldi.

Olay yerine giden ekipler, cesedi otopsi için hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki işlemlerin ardından Gümüş'ün cenazesi Yeşilçiftlik beldesinde toprağa verildi.



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