Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu:

AA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Hem TBMM'de nitelikli bir çoğunluğa ihtiyacımız var hem de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaya mecburiyetimiz var. Milletimizin de desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Uysal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Afyonkarahisar'daki milletvekili adaylarına destek istemek için Çobanlar, Çay, Sultandağı, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlara hitap etti.

Çay'ın Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Uysal, Türkiye'yi 21 yıldır yöneten iktidar ile seçim vaatlerini eleştirdi.

14 Mayıs'ta cumhuriyet tarihi ile Türk demokrasisinin en zor seçiminin yapılacağını dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Ekonominin de Türkiye'nin de dengesini bozdular. Dışarıdan ve içeriden nereden bakarsanız bakın memleketin istikameti belirsiz. Bir gün o yana, bir gün bu yana. Milletin, derdinin çözümü belli. Bu ülke yeter ki namuslu ellerde olsun. Bugün bu ülkenin bütçesinin yarısıyla bile bu ülke yönetilir. Ama yolsuzluk, usulsüzlük ve milletin vergileriyle finanse ettiği bütçe, harap olup gidiyor."

-"Anadolu insanımızın hasretini dindireceğiz"

Uysal, ülkede demokrasi ve serbest piyasanın işlemesi gerektiğini vurguladı.

Herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini aktaran Uysal, "Bu büyük cumhuriyetin 100. yılını hep beraber büyük Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde taçlandıracağız Allah'ın izniyle. Bunu da hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde başaracağız. Allah yolumuzu açık etsin." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde iktidarı değiştireceklerini savunan Uysal, "Beraberinde hem Türkiye'de işlemeyen bu çarpık düzeni değiştireceğiz hem de Anadolu insanımızın hasretini dindireceğiz. Bu süreç içerisinde hem TBMM'de nitelikli bir çoğunluğa ihtiyacımız var hem de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaya mecburiyetimiz var. Milletimizin de desteğine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Emirdağ'da partisinin ilçe teşkilatının açılışını yapan Uysal'a ilçe ziyaretlerine Millet İttifakı'nda bulunan partililerin temsilcileri ve milletvekili adayları eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı ...
Çin'in Qingdao şehrinden gelen iş insanları ATSO'yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Çin'in Qingdao şehrinden gelen iş insanları ATSO'yu ...
Afyonkarahisar'da yerli otomobil Togg tanıtıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da yerli otomobil Togg tanıtıldı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 ...
Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri hayallerindeki oyuncağı atık malzemelerden tasarladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri hayallerindeki ...
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü ...
"Eber sarısı"nı koparmanın cezası 244 bin 315 lira
YEREL HABERLER "Eber sarısı"nı koparmanın cezası 244 bin 315 lira
Afyonkarahisar'da sivil havacılık yatırımı planlanıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da sivil havacılık yatırımı ...
Frigya'da turistler, tarihi mekanları deveyle geziyor
YEREL HABERLER Frigya'da turistler, tarihi mekanları deveyle geziyor
Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ...
Afyonkarahisar'da "Kökünü Kurutma Operasyonu'nda" 82 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "Kökünü Kurutma Operasyonu'nda" 82 ...
22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Prag Oda Orkestrası ve Solistler Konseri ile son buldu
YEREL HABERLER 22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali Prag Oda ...
Afyonkarahisar'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da minibüsün çarptığı motosikletin ...
Su kirliliği projesiyle TEKNOFEST'te birinci olan lise öğrencisi kutup deneyimi yaşayacak
YEREL HABERLER Su kirliliği projesiyle TEKNOFEST'te birinci olan ...
Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.