GÜNCELLEME 3 - Afyonkarahisar'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi gölette boğuldu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hocalar ilçesindeki Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, piknik yapmak için geldikleri Çamoğlu köyü mevkisindeki Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet etrafında gezintiye çıktı.

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden O.F.A, dengesini kaybederek suya düştü.

Öğrenciyi kurtarmak için 3'ü arkadaşı 5 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, arkadaşı M.S.K, göletten kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ancak söz konusu 4 kişi suda kayboldu.

Bu kişiler için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi.

AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar tarafından lise öğrencisi Halil E. ve Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın ve Yusuf Keser'in cansız bedenleri göletten çıkarıldı.

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesinin morguna götürüldü.

Buradaki otopsi işlemleri tamamlanan Halil E. ve Mehmet Can K. ile servis şoförü Ramazan Aydın'ın cenazeleri Hocalar ilçesine, Yusuf Keser'in cenazesi ise Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi.

Cenazelerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.



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