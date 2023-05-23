Afyonkarahisarlı kadınlar mantı açarak ev ekonomilerine destek oluyorlar

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Hocalar Kadın Kültür Evi'ndeki kadınlar, mantı açarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.



Hocalar Kadın Kooperatifinde çeşitli kurslara katılan kadınlar, mantı açıp satarak hem ekonomilerine katkıda bulunuyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyor.

Hocalar Kadın Kooperatifi Başkanı Büşra Şahin (28), kadınların mantının yanında kurutma ürünleri, tarhana yaptıklarını söyledi.

Dere otlu, keçi sütlü, acılı, tatlı bir çok çeşit tarhana yaptıklarını ifade eden Şahin, "Kadınlar sabah geldiklerinde ilk olarak mantının hamurunu yoğuruyor, daha sonra iç harcını hazırlıyorlar. Her şeyi el emeği olacak şekilde yapıyorlar." dedi.

Mantının tek tek üreyen bir iş olduğunu kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Zahmetle yapılan mantıyı kadınlar hiç yorulmadan yapıyorlar. Satıştan elde ettikleri ücreti kendileri alıyorlar. Buradan alanlar oluyorlar. İnternet sitesi üzerinden satış yapılıyor. 8 kadın çalışıyor. Burada olmaktan çok memnunlar. Hem iş yapıyorlar hem aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar."

Mantı açmaktan keyif aldıklarını dile getiren Aysel Yılmaz, "Üretime katkıda bulunuyoruz. Buradan kazandığım ücretin bir miktarıyla da öğrencilere burs veriyorum. Hep kaliteli malzeme kullanıldığı için bu lezzetin de farkındalar. Hem Hocalar'dan yoğun talep var hem de çevre illerden yoğun talep var. İnternetten, telefonlardan bize ulaşıyorlar." ifadesini kullandı.

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