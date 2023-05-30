Afyonkarahisar'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım arazisine giren otomobil sürücüsü yaralandı.

C.Ç. idaresindeki 03 HG 010 plakalı otomobil, Çobanlar-Bolvadin kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki tarım arazisine girdi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.



Sürücü C.Ç. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



- Çay'da yuvası yanan leylek yeni yuva yaptı

Çay ilçesine bağlı Kadıköy'de trafonun yanması sonucu yuvası zarar gören leylek, tekrar yuva yaptı.

Leylek yaptığı yeni yuvasında yumurtadan çıkan 4 yavrusunu burada büyütmeye başladı.

Köyde oturan Hasan Demir, leyleğin her yıl mart ve nisan ayında geldiğini söyledi.

Demir, "Bu yuvada yavrular, yavrularını büyütür. Kış ayı yaklaştığında da gider." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.