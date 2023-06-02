Afyonkarahisar'da elektrik akımına kapılan 12 büyükbaş telef oldu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde elektrik akımına kapılan 12 büyükbaş telef oldu.

Çavuş Mahallesi'nde Ferda Doğan'a ait ahırdaki 12 büyükbaş elektrik akımına kapıldı.

Doğan, ağıla girdiğinde hayvanların yere düştüğünü gördü.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istendi.

Veteriner hekimlerin yaptığı kontrollerde, 12 büyükbaşın elektrik akımına kapılarak telef olduğu belirlendi.



İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek yaptığı açıklamada, hayvanları telef olan aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

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