Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Dazkırı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, yıl sonu sergi açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa, Dazkırı Kaymakamı Zeliha Uz, Belediye Başkanı İsmail Taylan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Yıldızlı, Cumhuriyet Savcısı Gaye Yazıcı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen sergide, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hazırlanmış olan ürünlerin sergilendiği stantları gezen Kaymakam Zeliha Uz, kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları ürünleri inceledi.

Uz, emekleri için Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarına, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Ardından düzenlenen piyano dinletisinde kursiyerler hünerlerini sergiledi.



- Sandıklı HEM'de yıl sonu sergi açılışı

Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Sandıklı Belediye Düğün Salonunda, Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Gönülseven, her yerde, her zaman, herkes için mottosu ile yola çıkan Halk Eğitim Merkezi 8 bin kişiye hizmet verdiğini söyledi.

Önümüzdeki yıl hedeflerinin ise 9 bin kişiye eğitim olduğunu kaydeden Gönülseven, "Sandıklı'da 3 bin 680 kursta yaklaşık 120 alanda kurslar açmış bulunmaktayız. Bunlardan en önem verdiğimiz Aile Okulu Eğitimi kapsamında 72 muhtara, 287 öğretmene ve bin 800 veliye bu kapsamlarda kurs verdik." dedi.

Sandıklı Gardaş Yarenler tarafından kurs gören minik öğrencilerin Halk oyunu gösterisi ile başlayan açılışa, Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Gönülseven, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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