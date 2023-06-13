Afyonkarahisar’da heyelanda iki araç toprak altında kaldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar - Denizli kara yolunda yaşanan heyelan sebebiyle 2 araç toprak altında kaldı.



Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar - Denizli kara yolunun Devrent mevkiinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 aracın toprak altında kaldığı belirtildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, toprak altında kalan araçların çıkartılması ve içlerinde kimsenin bulunup bulunmadığını tespiti için çalışma başlattı.



Olay sebebiyle kara yolunun heyelan gerçekleşen tek şeridi ulaşıma kapandı.



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