GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da heyelanda iki araç toprak altında kaldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde 3 ayrı yerde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 20 AV 423 ile 24 H 9427 plakalı otomobiller toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olayda 24 H 9427 plakalı otomobilin sürücüsü Nevzat Emer hayatını kaybetti, eşi Züliye Emer ise yaralı kurtarıldı.

Ekipler, diğer otomobildeki sürücü A.B. ile M.A.S'yı da sağ çıkardı.

Karayolunun kapanan tek şeridinin açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

- "Diğer vatandaşların sağ salim kurtarılmış olması bir tesellimiz"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar-Denizli kara yolu Sarıkavak köyü yakınlarında Maymun Dağı üzerinden aşırı yağışlara bağlı olarak toprak kayması meydana geldiğini söyledi.



Denizli istikametine giden iki aracın toprak kaymasından etkilendiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Gelen ihbar üzerine, sol şeritte kalan araçtaki vatandaşların, zaten öncesinde yolda bir belirti hissettikleri için, hem su baskını hem de kaya ve toprak kayması belirtileri gördükleri için dışarı çıktığı bilgisi var. Dolayısıyla onların aracı toprak kaymasından etkileniyor ancak vatandaşlar dışarıda, jandarma ekipleri aracılığıyla sağ salim çıkarılıyor. Denizli istikametine giden araçta yine 2 kişi var. Karı koca olduklarını biliyoruz. Afyonkarahisar ve Denizli AFAD ekipleri hem de Burdur'dan karayolları ekipleri ve iş makineleri çalışmalara destek oluyor. Çalışmalar sonucunda, sürücü olarak bildiğimiz vatandaş hayatını kaybetti, eşi olan vatandaş sağ çıkarılıyor. Dinar Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor."

- "Metrekareye düşmesi gereken yağışlardan 4-5 kat fazla yağış aldı"



Yiğitbaşı, özellikle mayısta sosyal medya aracılığıyla sık sık aşırı yağış duyurusu yapıldığını belirtti.



Afyonkarahisar'ın, meteorolojik ölçüm yapılan 1929'dan bugüne kadarki en yüksek mayıs yağışlarını aldığını aktaran Yiğitbaşı, "Normalde metrekareye düşmesi gereken yağışlardan 4-5 kat daha fazla yağış aldığını biliyoruz. Buradaki toprak tabakaları aşırı yağıştan dolayı suyu da ememediği için ne yazık ki heyelan, su ve sel baskınlarına biraz daha açık oluyor. Başımız sağ olsun. Diğer vatandaşların sağ salim kurtarılmış olması bir tesellimiz." diye konuştu.

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