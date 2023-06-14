Afyonkarahisar-Denizli kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Heyelan nedeniyle tek şeridi kapanan Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun tamamen ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Heyelanın ardından toprak altında kalan 2 otomobil, iş makineleri yardımıyla kara yolundan kaldırıldı.

Kara yolunun tek şeridinin 3 farklı noktasındaki toprağı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Dazkırı ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun tek şeridi Devrent mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle kapanmış, toprak altında kalan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

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