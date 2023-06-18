Afyonkarahisar'da gül tarlalarında foto safari

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde gül tarlalarında foto safari etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde Zafer Kalkınma Ajansının koordinasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destekleriyle düzenlendi.

İlçeye bağlı Darıcılar köyünde bulunan gül vadisinde düzenlenen foto safari etkinliğine sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra fotoğraf meraklıları da katılarak gül tarlalarında çekim yaptı.

Darıcılar köyü muhtarı Mevlüt Kan, köyde yağlık gül üretiminin hem tarımsal anlamda hem de ekonomiye katkısı anlamında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kan, "Doğa temasıyla gülleri fotoğraflamaya gelen fotoğraf sanatçılarına ve Zafer Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz." dedi.

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