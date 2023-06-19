Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın hastanede öldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki anne tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde meydana gelen kazadan sonra sürücü Hanife Y, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hanife Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan kızı D.Y'nin (8) ise tedavisi sürüyor.

Dün Hanife Y. idaresindeki 06 BOM 640 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi mevkisinde, G.E. (34) yönetimindeki 42 CZN 65 plakalı tıra bağlı 42 AOZ 573 plakalı dorseye arkadan çarpmış, otomobildeki anne Hanive Y. ve kızı D.Y. ağır yaralanmıştı.

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