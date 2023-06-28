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Afyonkarahisar'da hasadına başlanan kirazda rekolte beklentisi yüksek

AA

Afyonkarahisar'da hasadına başlanan kirazda rekolte beklentisi yüksek

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ile Çay ilçelerinde yetiştirilen Napolyon cinsi kirazda, bu yıl 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Eber Gölü havzasındaki meyve bahçelerinde kalitesi ve tadıyla ön plana çıkan ve "Türk kirazı" olarak da bilinen Napolyon cinsi kiraz, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, AA muhabirine, bölgedeki kiraz rekoltesinin geçen yıla göre yüksek olduğunu söyledi.

Hasat sezonu sonrası üreticilerin yüzünün güleceğine inandıklarını anlatan Aldırmaz, "Sultandağı ilçesinde 35, Eber Gölü havzasındaki arazilerle birlikte 40 bin ton kiraz üretimi bekliyoruz. Hasadına başlanan ihracatlık Napolyon kirazına tüccarlar, kalibresine göre 50 ile 70 lira arasında fiyat veriyor. Ancak, üreticilerimiz için bu alım fiyatlarının bir miktar daha artmasını ve kalitesine göre 100 liraya kadar çıkmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aldırmaz, Sultandağı ve bölgede üretilen Napolyon cinsi kirazın ihracat anlamında pazar sıkıntısı yaşamadığını dile getirdi.

-"Kirazımızın kalitesi tartışılmaz"

Çay Ziraat Odası Başkanı Ali Bozpınar da bölgedeki arazilerde kiraz ağaçlarında meyvenin fazla olduğunu vurguladı.

Bozpınar, "Kirazımızın kalitesi tartışılmaz. Ürünlerimiz Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Dolayısıyla kirazın katma değeri de yüksek oluyor." dedi.

-"Tüccarın da kiraz üreticisinin de kazanması tarafındayız"

Deresinek köyü muhtarı ve kiraz üreticisi Adem Zengin de ürettikleri kirazın aroması ve lezzetinin çok beğenildiğini kaydetti.

Bölge kirazının yoğun talep gördüğünü aktaran Zengin, "Bu yıl bahçelerimizde Napolyon kirazında verim çok yüksek. Kalite de çok iyi. Hasat dönemindeyiz ve fiyatı da iyi olur beklentisi içindeyiz. Meşakkatli bir süreç olduğu için kiraz alım fiyatının 60 liradan aşağı düşmemesini istiyoruz. Biz, tüccarın da kiraz üreticisin de kazanması tarafındayız." diye konuştu.

Kiraz üreticisi Musa Ataş ise hasadına başladıkları iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirdikleri kirazın verimi ve kalitesinden memnun olduklarını bildirdi.



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