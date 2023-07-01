Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Olukpınar köyünde, D.Ö. (34) ile S.Ö. (69) arazideki yoldan hayvan geçirme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmaya, her iki tarafın ailelerinin de dahil olması üzerine, olay kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.Ö, E.Ö, S.Ö. ile E.C.Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri de olayla ilgili H.Ö'yü gözaltına aldı.

Kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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