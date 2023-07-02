Afyonkarahisar'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri kentte uygulama ve denetim yaptı.

Ekipler, Basın Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki uygulama noktasında bazı araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile 42 mermi ele geçirdi.

Ekipler, 3 araç sürücüsüne adli işlem uyguladı.

- Şuhut'ta kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Z.Y. (51) idaresindeki 26 E 2863 plakalı kamyonet, Demirbel köyü yakınlarında M.K'nin (33) kullandığı 75 AY 576 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücü ile araçtaki A.Y, (33) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.