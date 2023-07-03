Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

E.Ş, (60) idaresindeki 32 K 0247 plakalı otomobil, Yaka köyü yakınlarında Y.G. (24) yönetimindeki 26 PT 470 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 32 K 0247 plakalı otomobilde bulunan S.Ş. (37), R.E. (25) ile E.Ş. (10) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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