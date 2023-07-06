Sandıklı'dan kısa kısa
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde hububat hasadı başladı.
Sandıklı ve Kızılören'de olgunlaşan arpaların hasadı biçer döverler yardımı ile yapılıyor. Arpa hasadının ardından yaklaşık 15 gün içerisinde buğday haşatının da başlanacağı bildirildi.
Tüccarlar arpa alımını kilogramını 5 lira ile 6 lira arsında yaparken Toprak Mahsuller Ofisi (TMO) randevulu sistem ile arpanın alımını kilogramını 7 lira şeklinde gerçekleştiriyor.
Tarlada hasadı yerinde inceleyen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, gazetecilere, hububat alımını TMO'yle birlikte Tarım Kredi Kooperatiflerinde yapması gerektiğini ifade etti.
- Sandıklı Kaymakamı Sülün, bakırcı esnafını ziyaret etti
Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, ilçede bakırcılık yapan Mehmet ve Ahmet Üstün kardeşlere ziyarette bulundu.
Sülün, ziyarette çalışmalar hakkında bakırcı ustalarından bilgi aldı, tezgahın başına geçerek bir müddet bakır işlemeye çalıştı.
Ziyarettin ardından Sülün, bakır ustaları Mehmet ve Ahmet Üstün'e çalışmalarında başarılar diledi.