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        Afyonkarahisar'da ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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        Giriş: 10.07.2023 - 15:13
        Afyonkarahisar'da ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        U.S'nin (21) kullandığı 03 SL 631 plakalı motosiklet, Dadak köyü yakınlarında ağaca çarparak devrildi.

        Kazada, motor sürücüsü U.S. ile motosiklette bulunan S.K, (20) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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