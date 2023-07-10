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        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte demiryolu bakım aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:03
        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte demiryolu bakım aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde hemzemin geçitte demiryolu bakım aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.Ç, (34) idaresindeki 03 ACU 845 plakalı otomobil, Yeşilçiftlik beldesi Yeniova mevkiindeki hemzemin geçitte karşıya geçmek istediği sırada TCDD'ye ait demiryolu bakım aracıyla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki S.A. (34) ile S.T. (47) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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