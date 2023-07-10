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        İscehisar'ın "mermer kebabı" coğrafi işaretle tescillendi

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        Giriş: 10.07.2023 - 17:22
        İscehisar'ın "mermer kebabı" coğrafi işaretle tescillendi

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinin yöresel lezzeti "mermer kebabı"na, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılıp kalıcı hale gelmesi için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

        Bu kapsamda İscehisar'a özgü "mermer kebabı"nın tescillendiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Amacımız tescillenen markalarımızla kültürel mirasımızın ve varlıklarımızın bilinirliğini arttırıp tüm dünyaya tanıtmak, yerelden çıkıp ulusal bir lokasyona geçişi gerçekleştirmek. Tescile konu olan markası ile coğrafyamızla özdeşleşmiş ürünlerimizin ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek."

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