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        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 14:50
        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        E.Y. (32) idaresindeki 33 NZD 61 plakalı tır, ilçe sınırlarındaki Afyonkarahisar-Konya kara yolunda S.B'nin (47) kullandığı 35 AF 7339 plakalı otomobille çarpıştı.

        Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.B, (46) B.B, (24) ile B.B. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.B. (17) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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