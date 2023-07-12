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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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        Giriş: 12.07.2023 - 14:38
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Davulga beldesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde kızıl şahin bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilene Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine kızıl şahini teslim edildi.

        Yaralı hayvan, Bolvadin Doğa Koruma Şefli ekipleri aracılığı ile tedavisinin yapılması için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) götürüldü.

        Kızıl şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

        - Dazkırı'da futbol yaz okulu açıldı

        Dazkırı Belediyesi, çocuklara sporu sevdirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla ücretsiz futbol yaz okulu açtı.

        İlçe stadyumunda antrenör Ömer Eryiğit eşliğinde eğitim verilmeye başlanan futbol kursuna, 68 çocuğun kayıt yaptırdığı belirtildi.

        Kurs hafta içi 2 grup halinde düzenlenecek.

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