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        Afyonkarahisar'da tüfekle yaralanan kişi öldü

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        Giriş: 13.07.2023 - 12:22
        Afyonkarahisar'da tüfekle yaralanan kişi öldü

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Kırka beldesinde yaşayan M.S. (47), R.Y. (37) ile F.O. (65) baraj altı mevkisindeki haşhaş tarlalarına domuz sürüsünün zarar vermemesi için av tüfekleriyle bölgede nöbet tutmaya başladı.

        Bir süre sonra R.Y, üzerine gelen domuz sürüsüne ateş etti.

        Saçmaların kazara göğsüne isabet ettiği M.S. bir anda yere yığıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan M.S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İkisi ruhsatsız 3 av tüfeğine el konuldu, R.Y. gözaltına alındı.

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