Afyonkarahisar'da kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yeniyol Mahallesi'ndeki bir gazinoda A.B. (27) ile T.D. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, bıçakla A.B'yi karnından yaraladı.

Kendi imkanlarıyla Dazkırı Devlet Hastanesine giden A.B, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, T.D'yi gözaltına aldı.