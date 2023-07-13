Afyonkarahisar'dan kısa kısa
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında cimnastik yarışması yapıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya 70 çocuk katıldı.
Yarışmada dereceye giren çocuklara madalya ve hediye takdim edildi.
- Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 13 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında 4 farklı suçtan 13 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.