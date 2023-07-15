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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:44
        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.T. (36) idaresindeki 03 DV 839 plakalı kamyonet, Madenler köyü yolunda, A.İ.Ç'nin kullandığı 35 AKL 879 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ceyhun Ayyıldız (41) ve B.A. (41) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Ayyıldız'ın, Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili olduğu öğrenildi.

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