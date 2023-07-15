Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre B.K, (43) yönetimindeki 10 BP 693 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Şuhut Köprülü Kavşağı yakınlarında telefon direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki N.K, (39) A.A.K. (6) ile U.M.K. (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.