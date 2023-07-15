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        İscehisar'dan kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:27
        İscehisar'dan kısa kısa

        AFYOMKARAHİSAR (AA) - İscehisar'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

        Ulu Cami'de, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşenler için Allah'a dua edildi, mevlit okundu.

        Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanın bütünlüğü için canını feda eden şehitleri rahmetle andığını söyledi.

        Mevlit programının ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        - İlçe Jandarma Komutanı Durnagöl, göreve başladı

        İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Furkan Durnagöl'ün göreve başladığı bildirildi.

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