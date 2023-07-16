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        Afyonkarahisar'da çarpışan minibüs ile tarım aracındaki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 22:22
        Afyonkarahisar'da çarpışan minibüs ile tarım aracındaki 4 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, minibüs ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.D, (21) idaresindeki 27 ADN 518 plakalı minibüs, Yakasenek köyünün Ulupınar Mahallesi'nde, C.K'nin (60) kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

        Kazada, patpat sürücüsü ile araçtaki G.K, (63), L.K, (55) ve minibüste bulunan N.D. (19) yaralandı.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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