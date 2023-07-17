Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde ekimi yapılan haşhaşların hasadı başladı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, yaptığı yazılı açıklamada, hasadına başlanan ilçelerde yaklaşık 3 bin üreticinin 20 bin dekar alanda haşhaş yetiştirdiğini belirtti.

Bölgede, 1400 ton rekolte beklendiğini ifade eden Toptaş, haşhaş bitkisinin kapsülünün ilaç sanayisinde kullanılırken, kapsülün içindeki haşhaş tohumunun ise ezmesi ve yağı çekilerek tüketildiğini hatırlattı.

Toptaş, haşhaşın kapsül alım fiyatının 50 kuruş artırıldığını belirtti.

Kapsül ve haşhaş alım fiyatlarında artış beklendiğini aktaran Toptaş, haşhaş üreticilerine bereketli bir sezon diledi.