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        Dinar'dan kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:32
        Dinar'dan kısa kısa

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar Belediyesi, Atatürk Parkı içerisinde sosyal alan oluşturdu.

        İstasyon Mahallesi'ndeki sosyal alan içerisinde saat kulesi, led armatür aydınlatma çalışması, aynı zamanda peyzaj çalışması ve kaldırım çalışması yapıldı.

        Vatandaşların ve çocukların beğenisini toplayan sosyal alanda, bir süre sonra oturma bankları koyulacağı bildirildi.

        -Dinar'da çevre temizliği çalışmaları

        Dinar'da ve çevre ilçelerde "Katı Atık Aktarma İstasyonu" sayesinde vahşi çöp depolamasının önüne geçildiği bildirildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tesise Dinar başta olmak üzere Başmakçı, Evciler, Dazkırı, Kızılören ilçeleri, Tatarlı ile Haydarlı beldesinden toplanan atıklar getiriliyor.

        Burada toplanan atıklar, daha sonra Afyonkarahisar'daki Katı Atık Bertaraf Tesisine taşınıp orada enerjiye dönüştürülüyor.

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