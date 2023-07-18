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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:06
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        AFYONKARAHİSAR - Bolvadin'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

        A.İ. idaresindeki 34 CHA 129 plakalı otomobil, Çarşı Cami önünde bisikletli S.E'ye çarptı.

        Kazada hafif yaralanan S.E, kontrol amaçlı Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - İscehisar'da yaz kuran kursları halı saha turnuvası başladı

        İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaz kuran kursları halı saha turnuvasının açılışını yaptı.

        Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, "Yaz kuran kursları turnuvasını başlattık. Her zaman olduğu gibi gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        İlçe Müftüsü Muhammet Koçyiğit de öğrencilere başarılar diledi.

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