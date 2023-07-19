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        Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 10:36
        Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        B.T.Ç. (21) idaresindeki 35 BPZ 015 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Seydiler beldesi yakınlarında yolun karşısına geçerek T.K'nin (40) kullandığı 58 ACT 925 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile minibüsteki S.T, F.K, Y.T, G.T. ile Z.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü B.T.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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