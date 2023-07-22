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        Afyonkarahisar'ın iki ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:05
        Afyonkarahisar'ın iki ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Kızılören ve İhsaniye ilçelerinde ekili tarım arazilerinde çıkan yangınlar nedeniyle yaklaşık 80 dekar alan zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinova köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle ekili tarım arazilerinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Kızılören ve Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleriyle köylülerin de su tankerleri ve bireysel mücadelesiyle çıkan yangın, söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 50 dekarlık ekili arazinin zarar gördüğü bildirildi.

        İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy'ün Meşealtı mevkisinde ekili arazilerde çıkan yangına çevre belediyelerin itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

        Köylülerin de destek verdiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 30 dekarlık ekili arazi ile biçerdöverin zarar gördüğü bildirildi.

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