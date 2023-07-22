Afyonkarahisar'da bordür taşlarına çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bordür taşlarına çarpan araçtaki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
K.E. (32) idaresindeki 06 CND 763 plakalı araç, Hocalar Kavşağı'nda bordür taşlarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki B.E. (25) ve B.E. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.