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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaşamını yitiren 7 kişinin cenazesi defnedildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:13
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaşamını yitiren 7 kişinin cenazesi defnedildi

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen minibüste hayatını kaybeden biri çocuk 7 kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaza sonrası Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aysun Çetin'in (46) sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Hastanelerde işlemleri tamamlanan Çetin ile Salih Akkuş (15), Ünalcan Akkuş (19), Güllüzar Balamut (60), Huriye Köker (51) ve Neriman Turguteli'nin (53) cenazeleri Çarşı Camisi'ne getirildi.

        Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ile Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, il ve ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Kazada dayısının kızı Aysun Çetin'i kaybeden Şener Yener, AA muhabirine, yeğeninin çocuk okuttuğunu geçim için meyve bahçelerinde çalıştığını söyledi.

        Bölgede kiraz ve vişne hasat dönemi olduğu için arazilerde işçilerin çalıştığını dile getiren Yener, "Kaza çok kötü oldu. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu kazadan ibret almamız gerekiyor. Bir daha olmaması için denetimlerin artırılması gerekiyor. Temennimiz bu yönde." dedi.

        İl Genel Meclis Üyesi (İGM) Faruk Kökçür de tarım işçilerini taşıyan minibüsünün devrildiği trafik kazasının ilçe için çok üzücü olduğunu dile getirdi.

        Bugün sabah saatlerinden itibaren cenazelerin defnedildiğini aktaran Kökçür, "Cenazelerimizin hepsi ilçe halkımızdan. Bütün Çay halkı olarak üzgünüz. Kazada, hayatını kaybedenler ve yaralıların hepsi, tanıdığımız insanlar. Acı ve zor gündeyiz. İnşallah, bu kaza son olur. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

        Gün içerisinde kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeler, Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Menekşe Cingöz'ün cenazesi ise ilçeye bağlı Deresinek köyünde kılınan namazın ardından defnedildi.

        Hayatını kaybeden Perihan Bayer'in cenazesi de yarın ilçe merkezinde toprağa verilecek.

        Minibüs sürücüsü B.K'nin ehliyetinin olmadığı ama girdiği sınavda başarılı olarak sertifika aldığı öğrenildi.

        B.K. (19) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüs, dün, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada biri çocuk 8 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

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