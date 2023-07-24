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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:33
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan Perihan Bayer'ın cenazesi defnedildi.

        Hastanedeki işlemlerin ardından Bayer'in cenazesi, Çarşı Camisi'ne getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından kadının cenazesi, Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Bayer ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        B.K. (19) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüs, 22 Temmuz'da, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada biri çocuk 8 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

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