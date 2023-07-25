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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:37
        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ile Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

        Ş.V. idaresindeki 07 EGC 86 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki kavşakta M.A'nın kullandığı 03 ADK 005 plakalı araçla çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü M.A. ile Y.A, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Sultandağı'nda şarampole devrilen araçtaki sürücü yaralandı

        Sultandağı'nda da E.K. (22) idaresindeki 34 DUG 576 plakalı otomobil, Yakasenek köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü E.K, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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