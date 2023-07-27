Afyonkarahisar'da asayiş
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülün beldesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskında, 79 kök ekili kenevir bitkisi, bir miktar esrar, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, fişek ve mermiler ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan A.A. ile Ü.U, hakkında adli işlem yapıldı.
- Hocalar'da kablo hırsızlar suç üstü yakalandı
Hocalar ilçesinde hırsızlık amacıyla 60 metre uzunluğunda kabloyu kesen 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar köyünde Türk Telekom'a ait 60 metre uzunluğundaki kablonun kesildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipleri gören 3 şüpheli kaçtı.
Kısa sürede şüphelileri yakalayan jandarma ekipleri, olay yerinde 2 motosiklet, kablo, kerpeten, bıçak, mont ve spor ayakkabı ele geçirdi.
Ekiplerin şüpheliler hakkında adli işlem yaptığı bildirildi.