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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:42
        Afyonkarahisar'da asayiş

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki 2 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülün beldesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskında, 79 kök ekili kenevir bitkisi, bir miktar esrar, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, fişek ve mermiler ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan A.A. ile Ü.U, hakkında adli işlem yapıldı.

        - Hocalar'da kablo hırsızlar suç üstü yakalandı

        Hocalar ilçesinde hırsızlık amacıyla 60 metre uzunluğunda kabloyu kesen 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar köyünde Türk Telekom'a ait 60 metre uzunluğundaki kablonun kesildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipleri gören 3 şüpheli kaçtı.

        Kısa sürede şüphelileri yakalayan jandarma ekipleri, olay yerinde 2 motosiklet, kablo, kerpeten, bıçak, mont ve spor ayakkabı ele geçirdi.

        Ekiplerin şüpheliler hakkında adli işlem yaptığı bildirildi.

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