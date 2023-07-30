Afyonkarahisar'da kamyonetin refüje çarpması sonucu bir kişi öldü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamyonetin refüje çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre G.B. (19) idaresindeki 20 PH 351 plakalı kamyonet, Dazkırı ilçesinden Dinar ilçesine seyir halindeyken refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü G.B. ve araçta bulunan B.A. Dinar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
B.A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü G.B, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.