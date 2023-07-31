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        Tarihi Frigya görsel tasarımlarla daha iyi tanıtılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:22
        Tarihi Frigya görsel tasarımlarla daha iyi tanıtılacak

        AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Tarihi Frig Vadisi'nin uzantılarının yer aldığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kurulan "Frigya Karşılama ve Tanıtım Merkezi"nde 3 bin yıllık medeniyet, interaktif hologram ve sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere aktarılacak.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Ayazini köyünde yapılan "Frigya Karşılama ve Tanıtım Merkezi"ne, Frig medeniyetinin tarihi serüveninin daha iyi anlaşılması için akademisyenlerin katkılarıyla 1,5 yılda tasarlanan görsel içerikli teknolojik cihazlar konuldu.

        Hologram ve sanal gerçeklik teknolojisiyle Frigya medeniyetinin Kral Midas'ı, Kibele'si, Maltaş'ı, Aslantaş'ı, Yılantaş'ı, kaya yerleşimleri ve mezar odaları, medeniyetin yaşamını içeren görseller ve bilgi tanıtım merkezine gelen ziyaretçilere sunuluyor.

        Bunun yanı sıra tanıtım merkezinde, 7 dakikalık kısa film, tarihi objelerle fotoğraf çekilmesi ve çocuklar için oyun bölümü de yer alıyor.

        - Ziyaretçiler hem görerek hem dinleyerek bilgi sahibi olacak

        İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, Afyonkarahisar'daki interaktif karşılama ve tanıtım merkezinin özel bir yer olduğunu söyledi.

        Yatırımda son teknoloji ürünlerin kullanıldığını aktaran Koyuncu, şöyle konuştu:

        "Bölge üniversitelerinin akademik kadroları tarafından Frigya medeniyetinin 3 bin yıllık tarihi bilgileri toplandı. Görsel tasarımlarla bugünkü son halini aldı. Friglerin kuruluşundan itibaren yaptıkları önemli eserlerin her detayını burada görmek mümkün. Frig medeniyetini, 7 dakikalık çok özel bir video kliple, burada vatandaşlarımıza izlettirip hem görerek hem de dinleyerek bu medeniyeti anlatmak istedik."

        Koyuncu, ağustos içinde resmi açılışı yapılacak tanıtım merkezinin Frig medeniyetine meraklı olan herkesi bu noktaya çekeceğini dile getirdi.

        -"Biz tanıtım merkezimizi çok beğendik"

        Karşılama ve Tanıtım Merkezini gezen Yunus Yılmaz da kullanılan interaktif teknolojinin Frigya'nın bilinirliğinin artmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

        Merkezin teknolojik Frig müzesi görünümünde olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Biz tanıtım merkezimizi çok beğendik. Frig medeniyetine ilgi duyan herkes, buradaki son teknolojik görsel ve işitsel cihazlardan bilgi edinebilir." dedi.

        Tanıtım merkezinde Friglerle ilgili hazırlanan oyunları oynayan Fadime Nur Gümüş ise interaktif yapboz' ve 'eşini bul' oyunlarıyla eğlenceli şekilde Frig medeniyetini öğrendiğini ifade etti.

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