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        Afyonkarahisar'da kamyonetiyle çarptığı jandarma astsubayı şehit eden sürücü tutuklandı

        Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'yı kamyonetiyle çarparak şehit eden sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 09:58
        Afyonkarahisar'da kamyonetiyle çarptığı jandarma astsubayı şehit eden sürücü tutuklandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'yı kamyonetiyle çarparak şehit eden sürücü tutuklandı.

        Tedavisinin ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü M.G (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Sürücünün kazaya karıştığı gece 1.02 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, 31 Temmuz'da Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.

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