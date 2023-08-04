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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:48
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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        B.C. (59) idaresindeki 03 YB 655 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında, M.A.K'nin kullandığı (23) 34 GDK 194 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki M.C.K. (25) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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