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        Afyonkarahisar'da tartıştığı çocuğu bıçaklayan bakkal gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 14:30
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        Afyonkarahisar'da tartıştığı çocuğu bıçaklayan bakkal gözaltına alındı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tartıştığı çocuğu bıçakla yaralayan bakkal gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde bakkal işleten 65 yaşındaki S.K. (65), dükkanına gelen 14 yaşındaki B.B. ile tartıştı. S.K, kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne sürdüğü çocuğu bıçakla yaraladı.

        Ağır yaralanan B.B, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri S.K'yi gözaltına aldı.

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