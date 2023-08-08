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        Şehit Tatlı'nın ailesine şehadet belgesi takdim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:44
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        Şehit Tatlı'nın ailesine şehadet belgesi takdim edildi
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar-Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın ailesini ziyaret ederek, şehadet belgesini takdim etti.

        Ziyarette, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek de hazır bulundu.

        Vali Yiğitbaşı, şehit ailesi ile görüşerek, şehadet belgesini takdim etti.

        Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, 31 Temmuz'da Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.

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