Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
E.K. (55) idaresindeki 03 L 3638 plakalı otomobil, Emirdağ ilçesi Kuruca köyü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde R.G. yönetimindeki 03 VY 682 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi ambulanslarla İscehisar Devlet Hastanesi, Emirdağ Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İ.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.