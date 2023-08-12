Afyonkarahisar'da bir kişi bahçe evinde ölü bulundu
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 54 yaşındaki kişi, bahçe evinde ölü bulundu.
Giriş: 12.08.2023 - 10:58
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 54 yaşındaki kişi, bahçe evinde ölü bulundu.
Yeşilçiftlik beldesinde H.K'nin hareketsiz yattığını fark eden yakınları ,durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese gelen sağlık ekibi, H.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.K'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimine götürüldü.