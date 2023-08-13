GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Pınarlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, 2 arazöz, 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanda başlayan yangına Dinar, Başmakçı, Dazkırı, Evciler ilçeleri ve Tatarlı beldesi itfaiye ekipleri ile Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Denizli itfaiye ekiplerince müdahale edildiği bildirildi.

Yangına 10 arazöz ve 100 söndürme işçisi, Denizli'den gönderilen 1 helikopter ve Isparta'dan 3 uçak, 3 helikopter ile müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler Belediyelerinden toplam 8 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve Dinar İlçe Özel İdaresine ait iş makineleri ve AFAD ekibi bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD koordinesinde saat 17.35 itibariyle 3 uçak ve 3 helikopter ile havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir."