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        Afyonkarahisar'da traktörün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 19:52
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        Afyonkarahisar'da traktörün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da traktörün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        L.Ç (21) idaresindeki 03 PL 157 plakalı traktör, Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek köy meydanından meyve hali istikametine seyir halindeyken su kanalına düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Aynı araçtaki, sürücünün akrabası A.A.İ (15) Çay Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        L.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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